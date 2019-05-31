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30 мая в Самарском Государственном Университете Путей Сообщения состоялась II Международная научно-практическая конференция «Самара Цифровая`19».Организаторами конференции выступили Самарский государственный университет путей сообщения и Международный научно-образовательный «Развитие», соорганизаторами – ведущие университеты региона.Целью форума «Самара цифровая» является разработка путей развития нашего города на основе цифровых технологий. «Самара Цифровая» из года в год поддерживает особую атмосферу живого общения: обмена идеями, изысканиями, инженерными разработками, опытом внедрения инновационных технологий, выявляя наиболее эффективные инструменты, качественно улучшающие жизнь в Самаре.В конференции приняли участие российские и зарубежные эксперты, представители научно-образовательного сообщества, бизнес-сообщества и промышленности, органов государственной власти и муниципального самоуправления Самары и Самарской области. Было представлено свыше 100 докладов цифровой тематики.В рамках конференции состоялась выставка инженерных разработок и технологий, пленарное заседание, секционные слушания и круглый стол.Конференцию продолжили секции: «Транспорт, логистика и моделирование транспортных потоков», «Цифровые технологии в городском хозяйстве, образовании и производстве», а также круглый стол «Социальные и гуманитарные аспекты цифровизации городской среды».