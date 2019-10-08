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9 октября в 14.00 в здании регионального Правительства (ул. Молодогвардейская, 210, каб. 504) под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова состоится заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области.Главной темой обсуждения станет профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография», реализуемого в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.В мероприятии примут участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов, органов местного самоуправления, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, а также образовательных учреждений и др.