Состоится открытие III трудового семестра студенческих отрядов Самарской области

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26 мая в 10:00 в парке «Струковский сад» (общий сбор - Главный вход, возле фонтана.) пройдет торжественная линейка, посвящённая открытию III трудового семестра. Участниками мероприятия станут бойцы и командные составы студенческих отрядов Самарской области. Представителям из 9 штабов образовательных учреждений будут вручены путевки на целину.Для студентов вузов и ссузов формируют временные трудовые коллективы для оплачиваемой работы в свободное от учёбы время на различные промышленные и сельскохозяйственные объекты, а также в сфере обслуживания и детских лагерях.На Всероссийские объекты «Мирный атом» и «Север» в этом трудовом семестре отправятся строительные отряды.Педагогические отряды обеспечат детский отдых не только в детских оздоровительных учреждениях Самарской области, но и на территории Краснодарского края, обеспечивая организацию летней оздоровительной компании во Всероссийских детских лагерях «Дельфин», «Смена» и «Орлёнок».Студенческие отряды проводников обеспечат летние пассажирские перевозки в 4 филиалах АО «ФПК»: Куйбышевский, Приволжский, Октябрьский и Московский.Организатор мероприятия Самарское региональное отделение МООО «РСО», при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.Фото pixabay.com