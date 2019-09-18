Состоится лекция и диалог с жителями Самары на тему «IT, айтишники и город»
18 сентября 2019 11:42
108
18 сентября в 19.00 в кофейне «White Cup» (во дворе Музея Модерна, г. Самара, Фрунзе, 159) состоится лекция доцента Самарского университета Андрея Чернова и диалог с жителями Самары на тему «IT, айтишники и город» в рамках проекта «Архитектурная среда».
Почему «айтишники» стали такими модными; как IT меняет городские процессы? Почему IT-специалисты уезжают из Самары и почему остаются и причем тут городская среда? «Цифровой двойник» управления городскими объектами и процессами. Об этом и о многом другом пойдет речь на лекции-диалоге известного в Самаре ученого и бизнесмена Андрея Чернова.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 сентября 2019 13:16
Местами возможна гроза. Социум
113
18 сентября 2019 12:45
В мероприятии приняли участие более 100 работников магистрали. Социум
79
18 сентября 2019 12:28
Соответствующий законопроект будет в ближайшее время рассмотрен. Социум
89
Здравоохранение
18 сентября 2019 12:59
Всего кровь сдали 120 самарцев, включая студентов и сотрудников вуза. Здравоохранение
75
18 сентября 2019 10:45Особенности эстетической медицины
Современные представительницы слабого пола для того, чтобы сохранить и продлить молодость, используют всевозможные способы. Здравоохранение
20
17 сентября 2019 16:33
В работе многопрофильной бригады специалистов примут участие врачи-стоматологи из областной клинической стоматологической поликлиники, лор-врачи из клиник... Здравоохранение
340
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14410
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14360
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14408
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
271
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
288
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
361
Образование
16 сентября 2019 15:11
Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп,... Образование
537
16 сентября 2019 11:53
Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Образование
276
14 сентября 2019 14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось. Образование
708
Культура
18 сентября 2019 13:42
Действие праздника развернется на трех основных площадках. Культура
34
17 сентября 2019 14:28
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия. Культура
371
17 сентября 2019 14:15
В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы. Культура
369
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15093
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
97
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
105
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
102
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
248
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
504
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
315
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
807
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
349
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
627
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
951
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
712
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
948
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1126
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
553
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2372
Мероприятия