Соблюдайте правила безопасности при установке новогодней ёлки!

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Одним из главных символов новогодних и рождественских праздников является украшенная елка. В то же время, несоблюдение элементарных требований безопасности при ее установке является причиной возникновения чрезвычайных событий, в частности, пожаров во время празднования Нового года.Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: для того чтобы праздничные дни не были омрачены бедой, запомните следующие простые правила:устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка. Лучше расположить ее вдали от отопительных приборов;когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только промышленного производства. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений;при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходимо выключить;ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями;запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть гирлянды;не оставляйте электрогирлянду включенной в электросеть, уходя из дома.Строгое соблюдение мер пожарной безопасности позволит провести новогодние дни с праздничным настроением!