Сенатор Сергей Мамедов в режиме «онлайн» провел прием граждан в самарской Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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К сенатору обратилась жительница г. Самары Аверьянова В.В. с вопросом о снабжении инвалида расходными средствами реабилитации. По словам заявителя, после передачи полномочий по обеспечению расходными средствами из органов социальной защиты в Фонд социального страхования (далее - ФСС), инвалиды стали несвоевременно и в меньшем количестве получать необходимые расходные средства. Сенатор принял решение направить соответствующий запрос в ФСС с просьбой в кратчайшие сроки прояснить ситуацию.Проблему установки шумовых полос на трассе возле дачных участков на «Обводной дороге» в районе СДТ «Урожай» (Черновское водохранилище) затронула в своем обращении Мысина Т.П. По ее словам, они создают для жителей неудовлетворительные условия проживания – шум и вибрацию, связанные с движением грузового автотранспорта в дневное и ночное время суток. С вопросом об обоснованности и необходимости полос жители участков обращались в Министерство транспорта Самарской области, но своевременный ответ так и не получили.Сергей Мамедов пообещал разобраться в данной ситуации совместно с Министерством транспорта Самарской области и при необходимости вынести решение вопроса на федеральный уровень – обратиться в Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).С вопросом строительства социальных объектов в Октябрьском районе г. Самары обратилась Данилова В.Н. Жители района жалуются и на нехватку объектов социальной инфраструктуры, что создает огромные очереди в существующих поликлиниках, нехватку врачей и как следствие некачественное медицинское обслуживание.Было принято решение направить запрос в Министерство здравоохранения Самарской области, Администрацию города и комитет по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы для разрешения сложившейся ситуации.«Нам очень понравилась подобная форма приема, – заметили граждане по итогам приема, – любой гражданин, вот так запросто в оперативном режиме может рассказать о волнующей его проблеме Члену Совета Федерации и получить решение вопроса».