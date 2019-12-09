Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

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Сегодня мы отдаем дань уважения людям, чьи выдающиеся заслуги навсегда вписаны золотыми буквами в историю Российского государства и Самарского края. Благодаря их ратной и трудовой доблести наша страна отстояла свою свободу и независимость во времена вражеских нашествий, революций и смут, одержала Победу в Великой Отечественной войне, обеспечила послевоенное восстановление народного хозяйства и дальнейшее развитие нашей державы.Дорогие наши Герои!Стойкость перед лицом величайших испытаний, неустрашимость и патриотизм, которые Вы проявили – вот то бесценное достояние, позволяющее нам верить, что в России всегда были и будут люди, способные на самопожертвование во имя славы и величия нашей Родины.Мы гордимся Вашими подвигами и достижениями, гордимся тем, что наша родная земля не оскудела богатырским духом и выдающимися людьми, для которых свят воинский, гражданский долг, для кого защита Отечества является делом жизни.Позвольте выразить Вам глубочайшую благодарность за все, что Вы сделали для нашей Отчизны. Убежден: вдохновленное Вашим героическим примером, мужеством и самоотверженностью подрастающее поколение будет достойно продолжать заложенные вами традиции.От всей души желаю Вам и Вашим семьям, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия, мира, счастья и добра!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров