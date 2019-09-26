Сегодня в Новокуйбышевске прощаются экс-мэром Владимиром Фоминым
26 сентября 2019 12:32
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Сегодня в Новокуйбышевске проходят траурные мероприятия. На церемонию прощания с экс-мэром Владимиром Николаевичем Фоминым пришли сотни людей: жители, Почётные граждане города и области, депутаты, главы городов и районов губернии, представители Правительства региона, сообщает Департамент информполитики.
"Сегодня всем тяжело, потому что мы прощаемся с замечательным, уважаемым человеком, которого мы все ценим.Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Он остается в нашей памяти как профессионал, преданный своему делу, своему городу. Владимир Николаевич внёс огромный вклад в развитие нефтехимической отрасли Самарской области и страны, в укрепление экономики Новокуйбышевска,а в ответственный для города момент, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич взял на себя ответственность, заботу о каждом жителе",- сказал Дмитрий Азаров.
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