Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Принять участие в турнире могут все желающие. Состав команды – пять человек.
16 февраля состоится турнир по боулингу среди болельщиков "Крыльев Советов"
Матч пройдет на стадионе
30 января открывается продажа билетов на матч "Крылья Советов" – "Оренбург"
Проезжая на своём автомобиле через лесную полосу, автомобиль мужчины забуксовал в снегу. Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу.
Мужчину с травмой ноги спасатели эвакуировали из леса в поселке Волжский
Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее уже сегодня можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Управления ФССП СО: Общение с судебными приставами в режиме онлайн
Награждение прошло в ходе расширенного заседания Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО.
Награды правозащитной сферы вручены Народному артисту СО Олегу Белову и заслуженному работнику культуры РФ Эллеоноре Куруленко
В ходе урока школьников познакомили с основными правилами эксплуатации газового оборудования и первых действиях при обнаружении запаха газа.
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Самара» обучили школьников безопасному использованию газа в быту
По итогам 2019 года жители Поволжья открыли в Сбербанке более 422 тысяч вкладов на общую сумму 754 млрд. рублей.
В 2019 году 25% вкладов в Поволжском банке Сбербанка было открыто онлайн
сегодня  Среда, 29 января, 16:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/01:
USD 62.83
0.49
EUR 69.23
0.45
Новости /  Общество /  Социум  

Самых красивых девушек-ведущих мероприятий ищут в Самарской области

29 января 2020 13:05
124
Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года.

Сегодня стартовала новая женская международная премия для ведущих мероприятий "Event Leader Awards 2020". Это новая женская премия, в которой могут принять участие самые красивые ведущие деловых и развлекательных мероприятий старше 21 года и с опытом проведения мероприятия не менее 1 года.

Участницы из Самарской области могут заполнить анкеты здесь http://www.eventleaderawards.info/registration

Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года. В полуфинал будут отобраны не более 50 лучших профессиональных ведущих деловых и развлекательных мероприятий женского пола.

Для участия в полуфинале участницам необходимо записать интересное видео о себе как ведущей мероприятия длительностью не более 1 минуты. Интернет-голосование пройдет в сторис в инстаграме генерального продюсера премии ЗДЕСЬ: https://www.instagram.com/leonid_khromov/. В финальную стадию по результатам интернет-голосования пройдут 10 самых-самых, из которых уже члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.

Первый финал проекта пройдет в онлайн формате. Победительница будет определена в марте 2020 года.

Победительница получит возможность принять участие в составе жюри премии на следующий сезон проекта, который планируется в формате оффлайн. Кроме того, видеоролик победительницы будет размещен в инстаграме члена жюри премии, звезды «Камеди Клаб» и обладательницы титула «Улыбка Вселенная 2019» Елены Станиславской
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
29 января 2020  15:35
Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее уже сегодня можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Управления ФССП СО: Общение с судебными приставами в режиме онлайн
Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее уже сегодня можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».  Социум
68
29 января 2020  15:29
Награждение прошло в ходе расширенного заседания Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО.
Награды правозащитной сферы вручены Народному артисту СО Олегу Белову и заслуженному работнику культуры РФ Эллеоноре Куруленко
Награждение прошло в ходе расширенного заседания Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО.  Социум
71
29 января 2020  14:38
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Тольятти стартовал музыкальный флэшмоб «Песенник Победы».
Начальник Управления МВД Тольятти вместе с представителями Общественного совета принял участие в музыкальном флешмобе
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Тольятти стартовал музыкальный флэшмоб «Песенник Победы».   Социум
124
Весь список

Здравоохранение
29 января 2020  13:42
Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав РФ подготовил методические рекомендации по лечению коронавируса
По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека. Здравоохранение
121
29 января 2020  09:55
Самарские врачи в среднем стали зарабатывать более 60 тысяч рублей Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.
Самарские врачи в среднем стали зарабатывать более 60 тысяч рублей
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
153
28 января 2020  20:16
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.
Самарский «средний врач» стал зарабатывать более 60 тысяч рублей
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений.  Здравоохранение
306
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
36
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
379
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15244
Весь список
Туризм
25 января 2020  10:40
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Китай
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
481
22 января 2020  16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.
В Самаре создадут туристический акселератор: самарских туроператоров приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.   Туризм
426
18 января 2020  07:36
Путешествия под стук колес
Путешествия под стук колес
 Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния.  Туризм
1571
Весь список
Образование
29 января 2020  11:09
В самарских вузах не ждут новых скандалов из-за «списанных» диссертаций Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования.
В самарских вузах не ждут новых скандалов из-за «списанных» диссертаций
Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования. Образование
156
28 января 2020  17:23
В опорном университете прошли праздничные торжества.
Политеховцы отметили День студента
В опорном университете прошли праздничные торжества.  Образование
258
28 января 2020  15:26
Традиционная встреча с родителями выпускников школ Самарской области прошла в формате видеоконференции.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян провел родительское собрание в режиме онлайн
Традиционная встреча с родителями выпускников школ Самарской области прошла в формате видеоконференции.  Образование
346
Весь список

Культура
28 января 2020  20:02
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep».
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «Виниловый вечер»
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep».  Культура
274
28 января 2020  12:29
Вечер вокальной и органной музыки “Дню влюблённых посвящается…” пройдет в Самаре
Вечер вокальной и органной музыки “Дню влюблённых посвящается…” пройдет в Самаре
Он состоится 14 февраля. Культура
187
27 января 2020  10:59
В Татьянин день в Самарском театре оперы и балета именинницам вручили розы Для них прозвучала песня.
В Татьянин день в Самарском театре оперы и балета именинницам вручили розы
Для них прозвучала песня. Культура
208
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
312
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15726
Весь список
Мода
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
18
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
77
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
106
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
393
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2027
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
741
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1653
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1364
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
941
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
958
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1419
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1503
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1771
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2887
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3426
Весь список

Мероприятия
Сотрудники компании «Газпром газораспределение Самара» обучили школьников безопасному использованию газа в быту
В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «Виниловый вечер»
В историческом парке «Россия – моя история» состоялась встреча для школьников в рамках акции «Блокадный хлеб»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные