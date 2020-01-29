Самых красивых девушек-ведущих мероприятий ищут в Самарской области

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Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года.



Сегодня стартовала новая женская международная премия для ведущих мероприятий "Event Leader Awards 2020". Это новая женская премия, в которой могут принять участие самые красивые ведущие деловых и развлекательных мероприятий старше 21 года и с опытом проведения мероприятия не менее 1 года.



Участницы из Самарской области могут заполнить анкеты здесь http://www.eventleaderawards.info/registration



Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года. В полуфинал будут отобраны не более 50 лучших профессиональных ведущих деловых и развлекательных мероприятий женского пола.



Для участия в полуфинале участницам необходимо записать интересное видео о себе как ведущей мероприятия длительностью не более 1 минуты. Интернет-голосование пройдет в сторис в инстаграме генерального продюсера премии ЗДЕСЬ: https://www.instagram.com/leonid_khromov/. В финальную стадию по результатам интернет-голосования пройдут 10 самых-самых, из которых уже члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.



Первый финал проекта пройдет в онлайн формате. Победительница будет определена в марте 2020 года.



Победительница получит возможность принять участие в составе жюри премии на следующий сезон проекта, который планируется в формате оффлайн. Кроме того, видеоролик победительницы будет размещен в инстаграме члена жюри премии, звезды «Камеди Клаб» и обладательницы титула «Улыбка Вселенная 2019» Елены Станиславской

