Самых красивых девушек-ведущих мероприятий ищут в Самарской области
29 января 2020 13:05
124
Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года.
Сегодня стартовала новая женская международная премия для ведущих мероприятий "Event Leader Awards 2020". Это новая женская премия, в которой могут принять участие самые красивые ведущие деловых и развлекательных мероприятий старше 21 года и с опытом проведения мероприятия не менее 1 года.
Участницы из Самарской области могут заполнить анкеты здесь http://www.eventleaderawards.info/registration
Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года. В полуфинал будут отобраны не более 50 лучших профессиональных ведущих деловых и развлекательных мероприятий женского пола.
Для участия в полуфинале участницам необходимо записать интересное видео о себе как ведущей мероприятия длительностью не более 1 минуты. Интернет-голосование пройдет в сторис в инстаграме генерального продюсера премии ЗДЕСЬ: https://www.instagram.com/leonid_khromov/. В финальную стадию по результатам интернет-голосования пройдут 10 самых-самых, из которых уже члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.
Первый финал проекта пройдет в онлайн формате. Победительница будет определена в марте 2020 года.
Победительница получит возможность принять участие в составе жюри премии на следующий сезон проекта, который планируется в формате оффлайн. Кроме того, видеоролик победительницы будет размещен в инстаграме члена жюри премии, звезды «Камеди Клаб» и обладательницы титула «Улыбка Вселенная 2019» Елены Станиславской
Сегодня стартовала новая женская международная премия для ведущих мероприятий "Event Leader Awards 2020". Это новая женская премия, в которой могут принять участие самые красивые ведущие деловых и развлекательных мероприятий старше 21 года и с опытом проведения мероприятия не менее 1 года.
Участницы из Самарской области могут заполнить анкеты здесь http://www.eventleaderawards.info/registration
Кастинг ведущих продлится до конца февраля 2020 года. В полуфинал будут отобраны не более 50 лучших профессиональных ведущих деловых и развлекательных мероприятий женского пола.
Для участия в полуфинале участницам необходимо записать интересное видео о себе как ведущей мероприятия длительностью не более 1 минуты. Интернет-голосование пройдет в сторис в инстаграме генерального продюсера премии ЗДЕСЬ: https://www.instagram.com/leonid_khromov/. В финальную стадию по результатам интернет-голосования пройдут 10 самых-самых, из которых уже члены жюри выберут победительницу и обладательниц второго и третьего места.
Первый финал проекта пройдет в онлайн формате. Победительница будет определена в марте 2020 года.
Победительница получит возможность принять участие в составе жюри премии на следующий сезон проекта, который планируется в формате оффлайн. Кроме того, видеоролик победительницы будет размещен в инстаграме члена жюри премии, звезды «Камеди Клаб» и обладательницы титула «Улыбка Вселенная 2019» Елены Станиславской
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 января 2020 15:35
Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее уже сегодня можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Социум
68
29 января 2020 15:29
Награждение прошло в ходе расширенного заседания Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при УПЧ в СО. Социум
71
29 января 2020 14:38
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Тольятти стартовал музыкальный флэшмоб «Песенник Победы». Социум
124
Здравоохранение
29 января 2020 13:42
По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека. Здравоохранение
121
29 января 2020 09:55
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
153
28 января 2020 20:16
Медиков нервирует сложная и запутанная система начислений. Здравоохранение
306
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
36
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
379
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15244
Туризм
25 января 2020 10:40
При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств. Туризм
481
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
426
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1571
Образование
29 января 2020 11:09
Все диссертации теперь тщательно проверяются еще до защиты, и не только на заимствования. Образование
156
28 января 2020 17:23
В опорном университете прошли праздничные торжества. Образование
258
28 января 2020 15:26
Традиционная встреча с родителями выпускников школ Самарской области прошла в формате видеоконференции. Образование
346
Культура
28 января 2020 20:02
Мероприятие посвящено британской рок-группе «Uriah Heep». Культура
274
28 января 2020 12:29
Он состоится 14 февраля. Культура
187
27 января 2020 10:59
Для них прозвучала песня. Культура
208
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
312
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15726
Мода
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
18
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
77
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
106
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
393
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2027
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
741
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1653
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1364
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
941
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
958
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1419
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1503
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1771
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2887
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3426
Мероприятия