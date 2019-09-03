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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы стали заботиться о безопасности детей втрое чаще

3 сентября 2019 11:21
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Самарцы стали заботиться о безопасности детей втрое чаще
Вырос спрос на детские часы с функцией определения местонахождения ребенка.

ПАО «МТС» проанализировал продажи гаджетов перед началом учебного года на российском рынке и выяснил, что в конце августа и первые дни сентября в самарских салонах «взлетел» спрос на детские часы с функцией определения местонахождения ребенка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самарцы стали покупать детские часы в три раза чаще. На это повлиял выход новых доступных моделей, широкая рекламная компания и маркетинговые акции. В августе 2019 года продажи часов для детей выросли на 40% по отношению к июлю 2019 года. Средняя стоимость данной категории гаджетов за год упала на 30% до 2200 рублей. Самыми популярными производителями детских часов среди самарских родителей стали Elari и Кнопка жизни.

Кроме того, традиционный рост накануне 1 сентября показали бюджетные смартфоны. Их продажи выросли на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего в августе 2019 года увеличился спрос на недорогие устройства в ценовых категориях от 5 до 10 тысяч и от 10 до 20 тысяч рублей. Их стали покупать на 30% чаще, чем в июле 2019 года. Самыми востребованными «школьными» смартфонами оказались Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50 и Honor 10 Lite.

Перед началом учебного года вырос спрос и на планшетные компьютеры. По сравнению с прошлым годом продажи остались на прежнем уровне, а по сравнению с июлем 2019 года они выросли на 20%. Как правило, пользователи выбирают доступные устройства стоимостью до 10 000 рублей. Среди самых популярных планшетов оказались Huawei Mediapad T3 7 и ряд моделей от Irbis с 7 и 10-дюймовыми экранами.



Фото: pixabay.com
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