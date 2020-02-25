Самарцы отказываются от кэшбэка из-за мелкого шрифта

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Почти половина самарцев (48%) не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации, показал опрос Райффайзенбанка. Среди тех, кто пользуется продуктом, каждый десятый указал на большое количество исключений из программ лояльности и наличие мелкого шрифта. При этом интерес к картам с кэшбэком растет вместе с доходом клиента, а семьи с детьми стараются увеличить бонусы за счет дополнительных покупок.67% опрошенных жителей Самары пользуются картой с кэшбэком. Чаще всего это люди в возрасте 26-35 лет с высоким достатком. В группе с доходом свыше 90 тыс. рублей в месяц кэшбэк получают 90% опрошенных, тогда как при доходе до 30 тыс. рублей в месяц — только 58%.Более трети всех опрошенных (более 32%) заявили, что не пользуются картой с кэшбэком. Главная причина — 48% ответов — непрозрачные условия по карте. Еще 17% признались, что просто не знают о таком банковском продукте.Достаточно большая доля опрошенных не пользуется картой с кэшбэком по другим причинам. Обычно это отсутствие услуги на зарплатной карте, нежелание оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.«Любой финансовый продукт должен быть простым и понятным для клиента. Банковская карта — инструмент для повседневных покупок, а кэшбэк — дополнительный бонус, который делает безналичную оплату выгоднее для клиента. У клиентов есть запрос на lifestyle-сервисы, которые позволяют решать традиционные финансовые задачи легко», — пояснил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.11% опрошенных ранее пользовались картой с кэшбэком, однако отказались от нее. Главными причинами стали отсутствие нужных категорий, слишком большое количество условий для начисления кэшбэка и его маленькая величина.Среди тех, кто пользуется картой с кэшбэком, 86% заявили, что, в целом, понимают условия своих программ лояльности. Однако каждый десятый жалуется на большое количество ограничений и условия мелким шрифтом. Остальные заявили, что уже не пытаются разобраться в условиях, на которых им начисляется кэшбэк или бонусные баллы.Большинство самарцев использует одну карту с кэшбэком — так ответили 66% опрошенных. Это наиболее характерно для молодых людей с низким достатком, показало исследование. Опрошенные с более высоким уровнем дохода предпочитают иметь несколько карт и использовать их для разных категорий расходов.31% жителей Самары используют 2-3 карты с кэшбэком и расплачиваются ими в разных категориях, чтобы увеличить бонусы. Чаще всего больше несколько карт открывают жители Москвы и Санкт-Петербурга.Наибольший кэшбэк респонденты получают в категориях «продукты питания». При этом женщины больше тратят магазинах одежды и ресторанах, а главные расходы мужчин — это гаджеты и АЗС.Большинство опрошенных самарцев — 32% — не совершают дополнительных покупок, чтобы получить больше бонусов. 14% поступают так практически всегда, а 22% — только тогда, когда копят на что-то.Однако семьи с детьми значимо чаще совершают дополнительные покупки для увеличения количества бонусов, когда копят на что-то.Опрос проводился в феврале 2019 года. В исследовании приняли участие более 2600 россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и других крупных городов.