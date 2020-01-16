Самарцев предупреждают о сильной гололедице

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности.В ближайший час с сохранением до конца дня 16 января и ночью 17 января на дорогах ожидается образование сильной гололедицы».Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:- подготовьте нескользкую обувь;- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю;- не перебегайте проезжую часть близко к едущим машинам, вы можете поскользнуться и попасть под колеса;- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.