Самарцев познакомят с детенышами скатов-хвостоколов

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Скаты-хвостоколы появились в коллекции зоопарка в 2011 году, это второйприплод, который удалось получить от образовавшейся пары. Малыши родились в зоопарке 11 сентября 2019. Зав. отделом «Акватеррариум» Балтушко Андрей Маркович продемонстрирует посетителям пять родившихся скатиков и расскажет об особенностях поведения и содержания в неволе этих удивительных рыб, а так же проведет показательное кормление.Хвостоколы являются близкими родственниками акул, и свое название получили из-за наличия на хвосте острого шипа. Строение ядовитого шипа посетители смогут рассмотреть в подробностях под бинокуляром.Места проведения:Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146Проходит:28 ноября 2019 с 13:00 до 14:00Цена: 150 - 300 руб.