Самарцам в прямом эфире расскажут, как социальные сети помогают решать вопросы жителей

103

В четверг, 30 января, в 15.00 в социальной сети ВКонтакте пройдет прямой эфир с руководителем департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Самарской области Елены Бабий.В эфире она расскажет о том, как социальные сети помогают решать вопросы жителей Самарской области и куда писать, чтобы чиновники максимально быстро отреагировали на ваше обращение.Задать вопросы спикеру можно во время трансляции либо прямо сейчас в комментариях под анонсом (https://vk.com/wall-116930_23423)