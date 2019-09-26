Самарцам предлагают поговорить о смысле жизни

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29 сентября (воскресенье) в 18.00 часов в Самаре на ул. Ленинградской, 58, культурный центр «Новый Акрополь», состоится лекция Сергея Ивановича Голенкова «Экзистенциальные вызовы цифрового общества».Если вы часто задумываетесь о смысле жизни, вам важны нравственные законы и человеческие ценности, вам хочется понять, куда движется общество, то здесь вы найдете ответы на некоторые вопросы.Сергей Голенков - доктор философских наук, профессор кафедры философии Самарского Университета, автор более 60 научных и учебно-методических работ.«На лекции мы рассмотрим базовые экзистенциальные проблемы бытия личности (то есть проблемы, которые требуют постоянного решения), трансформирующиеся под влиянием факторов виртуализации культуры, - говорит Сергей Иванович. - Вместе поразмышляем, какие новые возможности и риски формирует цифровая эпоха».Приглашаются все желающие.Продолжительность лекции: 2 часаМесто: ул. Ленинградская, д. 58 (вход в арку)Вход свободный. Формат - free donation.Количество мест ограничено.