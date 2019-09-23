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25 сентября в 14-00 Самарский зоопарк отметит «Международный день тигра».Амурский тигр – редчайший представитель фауны, занесенный в Красную книгу, он ловок, могуч, красив и бесстрашен. Несмотря на то что тигр является самым крупным и сильным представителем семейства кошачьих, именно он столкнулся с опасностью исчезновения как вида.В этот день гостям расскажут о паре амурских тигров Кактусе и Кассандре, поздравят тигров с праздником и подарят им мясной тортик. Посетителей ждет интересная познавательно-развлекательная программа – викторины, загадки, подвижные игры, также все желающие смогут ощутить себя в этот день настоящими тиграми и тигрятами: в рамках праздника всем желающим бесплатно сделают аквагрим с 13:00 до 15:00.0+