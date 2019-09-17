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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский водитель трамвая вошел в пятерку лучших в России

17 сентября 2019 09:25
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Самарский водитель трамвая вошел в пятерку лучших в России
В Казани прошел XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая».

В состязании принял участие наш земляк Сергей Панин. Он вошел в пятерку лучших вагоновожатых в стране, по результатам заняв 4 место.
Сергей работает водителем в Кировском трамвайном депо МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» - на 13 маршруте.
В Казани участникам Всероссийского конкурса нужно было не только продемонстрировать навыки управления подвижным составом, но и показать свои теоретические знания. Участие в пяти этапах оценивалось начислением баллов.
Подчеркнем, что самарец получил максимальное количество баллов за теорию по устройству подвижного состава и знанию Правил дорожного движения – все это требовалось для прохождения первых двух этапов конкурса. При этом на 20 вопросов по ПДД он ответил за 52 секунды! А этот фактор также учитывался.
На третьем этапе проверялось умение конкурсантов провести полную приемку вагона с проверкой работоспособности всех необходимых технических составляющих в течение 5-6 минут. С этим разделом конкурса самарец также справился на достойном уровне.

Четвертый и пятый этапы конкурса – проверка водительских умений конкурсанта в условиях «скоростного вождения» и при «комфортном вождении», которое было введено в этом году впервые. Мерилом аккуратности конкурсанта в последнем была кружка, наполненная водой – ее по условиям испытания водитель должен был довезти до финиша, не разлив. Здесь тоже не маловажную роль играли время прохождения и умение быстро и аккуратно затормозить. В этих конкурсах Сергей также показал стабильно высокие результаты.
Итогом участия представителя МП г.о. Самара «ТТУ» в конкурсе стали 62,4 балла и 4 место. Отметим, что от призового 3-го места его отделил лишь 1 балл. Победил же представитель из г. Екатеринбург, сообщает горадминистрация.

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