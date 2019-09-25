Самарский санаторий «Можайский» больше не работает
25 сентября 2019 10:38
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Самарский санаторий, подконтрольный структурам Министерства обороны РФ, перестал принимать гостей. Санаторий располагался на берегу Волги, в районе Студеного оврага. Он специализировался на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной и периферической нервной системы, костно — мышечной системы, желудочно — кишечного тракта, мочевыводящих путей и женской половой сферы. Не исключено, что закрытие связано со скорой продажей санатория. По оценке экспертов, только земля под ним может стоить до 200 млн рублей, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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.На данный момент они уже установлены на ЖД вокзале Социум
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