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Новости /  Общество /  Социум  

Самарский аэропорт перешел на новое расписание

28 октября 2019 12:29
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Самарский аэропорт перешел на новое расписание
Оно будет действовать до марта 2020 года.

В воскресенье, 27 октября международный аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов.
Оно будет действовать до марта 2020 года.

В новом сезоне самолеты будут летать из Самары в Москву до 15 раз в сутки, в Санкт-Петербург - до четырех раз. Также есть прямые рейсы из Самары в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города РФ.

16 октября самолеты начали летать в китайский город Санья. Pegas Fly сегодня, 28 октября, запускает рейсы Самара - Ереван (ранее на этом направлении работала только компания «Уральские Авиалинии»).

В декабре на направлении Самара-Дубай к другим авиакомпаниям присоединится Nordwind, пишет Самру.ру.

Фото: Дильдина Светлана

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