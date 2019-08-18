Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,18 августа, 18:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/08:
USD 66
0.11
EUR 73.22
-0.23
Новости /  Общество /  Социум  

Самарских бездомных предложили освободить от налогов

18 августа 2019 12:27
212
Самарских бездомных предложили освободить от налогов
Теперь они смогут быстро восстановить документы и устроить свою жизнь.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части освобождения бомжей от уплаты государственной пошлины за новый паспорт взамен утерянного. Сейчас ее размер составляет 1500 рублей, которых у таких граждан попросту нет.

Как считает Гальцова, на региональном уровне необходимо принять изменения в программы по социальной защите населения, которые помогут предоставлять материальную помощь на изготовление фотографий для паспорта для бездомных. Такое предложение уже было направлено председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову. Предложение омбудсмена было поддержали коллеги и планируется включить в список рекомендаций по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека в ПФО, сообщает ПроГородСамара.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 августа 2019  17:48
Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.
Продюсер "Ласкового мая" попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину
Разин сообщил, что планирует навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая находится в коме в одной из больниц Полтавы.  Социум
102
18 августа 2019  17:32
Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.
В новом аэропорту Саратова приземлился первый самолёт
Как это принято в авиации при встрече нового рейса, пожарные автомобили сделали водную арку для приземлившегося самолёта.   Социум
98
18 августа 2019  15:39
Отдыхая у воды, помните о правилах безопасности!
МЧС СО: Несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения
Отдыхая у воды, помните о правилах безопасности!  Социум
123
Весь список

Здравоохранение
18 августа 2019  11:19
Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением
Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением
При гипертонии стоит употреблять моцареллу, заявила американский диетолог Сара Шенкер. Здравоохранение
238
17 августа 2019  10:17
Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки в офисах
Минздрав предложил работодателям ограничить продажу чипсов и газировки в офисах
Предположительно это поможет снизить заболеваемость. Здравоохранение
394
16 августа 2019  21:46
По его словам, перед выходом на улицу следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
По его словам, перед выходом на улицу следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.  Здравоохранение
481
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14221
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14215
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14334
Весь список
Туризм
16 августа 2019  09:01
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему всё включено
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
217
15 августа 2019  11:37
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту Самара Православная
Начался заключительный этап аккредитации экскурсоводов по маршруту «Самара Православная»
Это первая аккредитация по православному маршруту в истории региона. Туризм
234
13 августа 2019  11:57
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
После ЧМ в России перестали строить люксовые отели
В стране в целом упала динамика открытия новых отелей.  Туризм
249
Весь список
Образование
17 августа 2019  11:47
Продажи дневников в России выросли на 797%
Продажи дневников в России выросли на 797%
В этом году наблюдается большой рост продаж именно в интернет-магазинах. Образование
418
16 августа 2019  13:46
Открытие межрегионального форума Созвездие IQ - Самарский НАНОГРАД пройдет 18 августа
Открытие межрегионального форума «Созвездие IQ» - Самарский НАНОГРАД пройдет 18 августа
В нем примут участие 156 талантливых старшеклассников из 8 регионов ПФО. Образование
369
16 августа 2019  13:20
Набор абитуриентов в СамГМУ в 2019 году побил исторический максимум
Набор абитуриентов в СамГМУ в 2019 году побил исторический максимум
География первокурсников – 45 регионов России и 20 зарубежных стран.  Образование
308
Весь список

Культура
16 августа 2019  14:10
20 августа в 18:30.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
20 августа в 18:30.  Культура
399
16 августа 2019  09:50
Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников
Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников
В наш город прибывает первая группа туристов в рамках нового культурно-туристического межрегионального проекта «Поезд на пленэр».  Культура
245
15 августа 2019  13:42
В Самаре проходит международный фестиваль Палитра мира
В Самаре проходит международный фестиваль «Палитра мира»
В галерее «Вавилон» состоялось открытие международной выставки. Культура
290
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14964
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14449
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1135
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1626
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
459
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1002
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
560
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
660
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
574
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
487
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
569
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
382
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
554
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
912
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
884
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
830
Весь список

Мероприятия
Французские художники побывали на экскурсии в СОУНБ
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной Самары продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самарской филармонии состоится гала-концерт Юношеского и Молодежного симфонического оркестра Поволжья
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные