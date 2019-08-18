Самарских бездомных предложили освободить от налогов
18 августа 2019 12:27
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части освобождения бомжей от уплаты государственной пошлины за новый паспорт взамен утерянного. Сейчас ее размер составляет 1500 рублей, которых у таких граждан попросту нет.
Как считает Гальцова, на региональном уровне необходимо принять изменения в программы по социальной защите населения, которые помогут предоставлять материальную помощь на изготовление фотографий для паспорта для бездомных. Такое предложение уже было направлено председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову. Предложение омбудсмена было поддержали коллеги и планируется включить в список рекомендаций по итогам Координационного совета уполномоченных по правам человека в ПФО, сообщает ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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