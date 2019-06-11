Самарские судебные приставы будут искать должников на Волге
11 июня 2019 09:52
125
Владельцы водных транспортных средств будут проверены на наличие долгов. В Самарской области стартовала акция «Должник на воде».
В ходе акции «Должник на воде» граждане – водители и владельцы водных судов будут останавливаться и проверяться на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. В рамках акции судебные приставы будут не только выявлять должников, но и применять к ним меры, предусмотренные Федеральным законом № 229 «Об исполнительном производстве». Кроме того, гражданам будет дана возможность погасить свои задолженности на месте при помощи мобильных терминалов для оплаты.
Также граждан познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.
Мероприятие будет проходить на территории г. Самары, г. Тольятти и других населенных пунктов региона совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области.
Акция продлится до середины сентября.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 июня 2019 14:53
Пока Алибасов не может разговаривать и ничего не помнит. Социум
4
11 июня 2019 14:37Хоровые коллективы СО стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля
Победители ПФО будут представлены для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля 2019 года, который состоится в Москве. Социум
7
11 июня 2019 12:49
12 июня входной билет на экспозиции – бесплатный. Социум
83
Здравоохранение
11 июня 2019 13:29
При этом те бригады, что работали в Самаре, продолжают там работать. Здравоохранение
102
10 июня 2019 18:27
Отмечается, что рядом с ними во время полёта будет находиться бригада реаниматологов и хирургов. Здравоохранение
257
10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
286
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13823
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13910
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14117
Туризм
11 июня 2019 13:18
Приём и учёт заявлений будут осуществлять подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Туризм
87
11 июня 2019 11:26
Меньше всего желающих пить в отпуске крепкий алкоголь. Туризм
154
11 июня 2019 09:08
Также теперь в итальянской столице мужчинам нельзя купаться в фонтанах. Туризм
127
Образование
11 июня 2019 12:11
Трудоустройство людей с ментальной инвалидностью в Самарской области – не миф, но реальность! Образование
90
10 июня 2019 16:35
Звуковые импульсы улавливают с помощью уникальной установки. Образование
276
10 июня 2019 11:57
В список базовых школ РАН вошли 5 учебных заведений региона. Образование
588
Культура
11 июня 2019 12:16
Мероприятие прошло в рамках проекта "Культурное сердце России". Культура
95
10 июня 2019 20:48
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on. Культура
332
10 июня 2019 19:55
Академия Юрия Башмета - это мастер-классы, уроки и лекции для одаренных детей от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместные выступления мэтров... Культура
347
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14634
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14217
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
871
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1365
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
280
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
256
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
351
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
349
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
286
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
414
Фоторепортажи
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
482
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
511
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
284
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
587
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
518
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
659
Мероприятия