Самарские приставы вышли в рейды по алиментщикам
9 сентября 2019 09:45
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В преддверии начала учебного года судебные приставы Самарской области проводят акцию «Собери ребенка в школу». В рамках мероприятия они посетили более 290 адресов должников по алиментам с целью фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах. В итоге взыскано 262 тысячи рублей. В рамках акции судебные приставы-исполнители составили 12 актов описи и ареста имущества должников. В случае непогашения задолженности в 10-дневный срок арестованное имущество будет реализовано, а вырученные денежные средства будут перечислены в счет погашения долга.
Неуплата средств на содержание детей влечет за собой не только арест имущества, но и административную и уголовную ответственность. В ходе рейдов по должникам-алиментщикам было составлено 16 протоколов по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Пятеро должников получили направления в Центр занятости населения для дальнейшего трудоустройства.
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