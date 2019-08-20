Самарские приставы провели рейды по должникам – индивидуальным предпринимателям

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Судебные приставы-исполнители Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре нанесли визит индивидуальным предпринимателям – неплательщикам налогов, с целью взыскания долгов в бюджет государства.Так, у предпринимателя в Советском районе, занимающегося продажей оптики, долг по налогам составил более 43 тысяч рублей. Для побуждения должника к погашению задолженности судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста кассового аппарата. Были даны реквизиты для погашения налоговой задолженности. Предпринимателю пришлось приостановить торговлю. В случае не погашения задолженности по налоговым платежам имущество будет реализовано на торгах, вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга.Проведение рейдов по должникам – индивидуальным предпринимателям и составление актов описи и ареста имущества, в том числе – кассовых аппаратов, является эффективной мерой воздействия на неплательщиков налогов. Подобные рейды проводятся регулярно.