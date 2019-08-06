Самарские инспекторы ГИМС продолжают работу по проверке пляжей и баз-стоянок маломерных судов

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам продолжают патрулировать пляжи Самарской области. В ходе рейда инспекторы ГИМС проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах, контроля за детьми, проверяют наличие спасательных постов, оборудования и информационных аншлагов.В прошедшие выходные инспекторы ГИМС тольяттинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Самарской области проверяли пляжи и базы-стоянки маломерных судов, расположенные на территории г. Тольятти.Сотрудники МЧС проверили наличие и наполняемость информационных стендов баз-стоянок маломерных судов. На них должно быть указано расположение причалов, боксов, сооружений и дислокации маломерного флота, а также схема движения судов на акватории базы с указанием глубин. Кроме этого, на базах-стоянках располагается контрольный пункт выпуска судов, дежурное маломерное судно для спасения утопающих, устройства и специальные емкости для сбора остатков нефтепродуктов и отходов, устройство для спуска, подъема и ремонта судов, место для посадки (высадки) пассажиров, противопожарные средства и оборудование, соответствующее установленным требованиям в области пожарной безопасности, щиты со спасательными кругами и пр.Старший госинспектор тольяттинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Вячеслав Галкин проверил журналы регистрации маломерных судов, которые содержатся на базах-стоянках. Нарушений не выявлено, все суда имеют свой номер, ведется их учет.Также с директорами баз-стоянок и судовладельцами были проведены разъяснительные беседы об усилении административной ответственности за отдельные нарушения на водном транспорте, находящиеся в ведении ГИМС МЧС России. Напомним, что 26 июля 2019 г. вступил в законную силу федеральный закон Российской Федерации № 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В соответствии с которым усилена административная ответственность за отдельные нарушения на водном транспорте, находящиеся в ведении ГИМС МЧС России, в частности по ч. 2 ст. 11.7, ст. 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Всего за прошедшие выходные дни инспекторским составом тольяттинского участка ГИМС проверено 5 городских пляжей и 6 баз-стоянок.