Россияне сегодня отметят День семьи, любви и верности

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День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Народно-христианский праздник приурочен ко дню памяти в Русской православной церкви благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.По преданию, девушка Феврония исцелила князя Петра от проказы. После этого он взял спасительницу в жены. Пара прожила в мире и согласии до старости. В преклонных годах они постриглись в монахи и попросили Бога умереть в один день. Петр и Феврония скончались 8 июля 1228 года. Их тела разместили в разных обителях, но утром следующего дня они оказались вместе.Канонизировали Петра и Февронию в 1547 году. Они стали покровителями семьи и брака.