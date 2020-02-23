Россияне отпразднуют День защитника Отечества торжественными шествиями, концертами и салютами
23 февраля 2020 09:47
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Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. По традиции президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Красной площади дань памяти защитникам Отечества отдадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководство Вооруженных сил РФ. Они также возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.
Торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти пройдут по всей стране. Российские военные и сирийские жители поздравили друг друга с Днем защитника Отечества, после проведенной гуманитарной акции в бывшем прифронтовом районе Банизайд. В мероприятии принял участие вице-мэр Алеппо, передаёт РИА Новости. Он выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом, в частности, в освобождении Алеппо от боевиков. Общение состоялось во время оказания продовольственной помощи нуждающимся. Всего в район Банизайд привезли 250 наборов с российским и сирийским флагами на пакете. В наборы входят сахар, рис, мука, чай, сгущёнка, хлеб.
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