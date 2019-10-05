Росгвардейцы Самары и Тольятти присоединились к Всероссийской акции «Заботой согреем сердца»

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Военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под управлением капитана Олега Чемоданова выступил перед активистами ветеранских организаций региона. Концерт состоялся в рамках чествования лауреатов «Ветеранской книги рекордов», инициатором которой является Самарский Дворец ветеранов.- В Самарской области десятки различных ветеранских организаций, множество творческих, спортивных объединений, куда входят люди пожилого возраста. Они занимаются патриотическим и нравственным воспитанием молодого поколения, выступают с полезными инициативами, пишут книги, создают произведения искусства, ставят спортивные рекорды, - отметила руководитель Самарского Дворца ветеранов Ольга Баранова. - И в рамках нашей ветеранской «книги рекордов» мы рассказываем обо всех этих славных делах. Нам очень приятно, что атмосферу праздника помог создать военный оркестр нашей любимой Росгвардии. Духовая музыка, да еще исполняемая военными, которые облачены в красивую форму, заставляет пожилых людей вспомнить светлую пору своей молодости и дарит им массу положительных эмоций. А сегодня, благодаря исполнительскому мастерству и тонко подобранному репертуару, музыканты превратили наш праздник в настоящее волшебство.Гости акции высоко оценили репертуар военного оркестра под руководством Олега Чемоданова. Практически сразу импровизированную танцплощадку заполнили вальсирующие пары и еще долго не хотели отпускать музыкантов.А военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии организовали и провели концерт в Тольяттинском пансионате для ветеранов труда, престарелых и инвалидов. Легендарные мелодии, исполняемые военным оркестром Центра под руководством капитана Михаила Комендантова, смогли победить осеннюю хандру, вызванную хмурой осенней погодой. В актовом зале социального учреждения воцарилась атмосфера настоящего праздника. Пожилые люди смогли на время забыть о повседневных заботах и вернуться в годы молодости.Каждую композицию оркестра постояльцы пансионата встречали бурными аплодисментами. В перерывах между музыкальными номерами военнослужащие Центра подготовки личного состава и прибывшие к ним на войсковую стажировку курсанты Новосибирского военного института читали стихи Александра Блока, Сергея Есенина, Роберта Рождественского, а благодарная публика, затаив дыхание, вслушивалась в каждое слово.- Спасибо молодым людям в форме, которые нашли время и пришли к нам в гости. Организовали и провели такое блестящее мероприятие, - отметила директор пансионата Римма Подгорнова. - Музыка, которую вы подарили, помогла стереть границы, которые на пожилых людей накладывают возраст, быта и состояние здоровья. Приятно посмотреть, как они преобразились, как они улыбаются и снова начинают ценить каждый миг своей жизни.