74

Рекордное количество, более 12,5 тысяч заявок, уже подано на Форум iВолга, который пройдет в Самарской области.Распоряжением главы регионасоздана рабочая группа по проведению «iВолги» в нашей области. Сегодня вопросы подготовки к форуму, который пройдёт с 23 по 31 июля на Мастрюковских озёрах - в зоне особого внимания, сообщает Департамент информационной политики.