Работающие студенты в Самаре тратят на аренду квартиры почти половину дохода
24 января 2020 10:45
95
44% зарплаты приходится отдавать студентам за аренду жилья в Самаре, выяснили аналитики Авито Недвижимости и Авито Работы. В среднем по городу ежемесячный оклад студентов составляет около 29 000 рублей, при этом стоимость арендной ставки квартиры в Самаре составила 13 000 рублей в месяц.
Аналитический центр Авито сопоставил стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в IV квартале 2019 года. В среднем по стране это 32 600 рублей в месяц.
Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 000 рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 000 рублей) и Екатеринбурге (34 500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 рублей), Ульяновске (24 400 рублей) и Ижевске (25 100 рублей).
Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придётся отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Затратно оказалось учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).
Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.
В IV квартале 2019 года в Самаре студенты в среднем зарабатывали 29 400 рублей, при этом аренда однокомнатной квартиры в городе обходится в 13 000 рублей – это 44% ежемесячного дохода работающего студента.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 января 2020 12:29
Волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение. Социум
26
24 января 2020 10:52
Главное правило — оплата заказа после его получения. Социум
82
24 января 2020 10:45
Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа. Социум
91
Здравоохранение
22 января 2020 22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция" Здравоохранение
289
22 января 2020 09:35
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
191
21 января 2020 22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой. Здравоохранение
302
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
357
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15187
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15016
Туризм
22 января 2020 16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний. Туризм
380
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1545
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1534
Образование
24 января 2020 09:17
Вход свободный! Образование
121
23 января 2020 15:52
Очередной площадкой для проведения однодневной стажировки учащихся высших и средне-специальных учебных заведений стало Управление МВД Самары. Образование
281
23 января 2020 12:36
До конца весеннего семестра всем студентам университета заменят зачетные книжки. Образование
215
Культура
24 января 2020 11:15
Он пройдет в Самарском театре оперы и балета. Культура
78
23 января 2020 11:33
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
204
22 января 2020 17:58
Коллектив Государственного Волжского русского народного хора продолжает радовать своих слушателей новыми яркими музыкальными событиями. Культура
362
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
284
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15699
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
59
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
89
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
241
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
306
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1823
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
652
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1544
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1291
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
862
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
877
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1314
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1423
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1674
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2776
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3308
Мероприятия
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова