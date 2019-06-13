Прощание с Владимиром Калашниковым в Самаре состоится 14 июня

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Прощание с Владимиром Васильевичем Калашниковым состоится 14 июня в 11:00 в помещении Самарского государственного технического университета по адресу: ул. Первомайская, 18.Напомним, в среду, 12 июня, после тяжёлой болезни на 76-году скончался Почётный гражданин городского округа Самара, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор, президент Самарского Технического университета Владимир Васильевич Калашников.Соболезнования в связи с кончиной В.В. Калашникова выразили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Глава городского округа Самара Елена Лапушкина.