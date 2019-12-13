Променять корпоратив на премию готовы 3 из 4 сотрудников
13 декабря 2019 11:38
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Променять новогодний корпоратив на премию готовы 74% сотрудников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющих постоянную работу.
При наличии выбора, новогодний корпоратив или премия, деньги предпочли бы 74%. В среднем россияне считают 4700 руб. денежным эквивалентом корпоративной вечеринке.
Деньги корпоративам чаще всего предпочитают сотрудники 25—34 лет (78%) и россияне с зарплатой менее 30000 руб. (79%).
По данным Superjob, за 6 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, сотрудники стали лояльнее: в 2013 году корпоративы предпочитали премии 12%, сегодня — 18%.
Фото pixabay.com
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