Программа поиска технологических лидеров была представлена на XII Петербургском Международном Инновационном Форуме

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Корпоративная программа Ростеха «Вектор» ‒ помогает формировать кадровый актив, способный создавать и продвигать на рынки востребованные, конкурентоспособные гражданские продукты. Как это работает? Рассказала директор центра обучения и развития Академии Ростеха Ольга Балашова на круглом столе в рамках Международного Инновационного Форума, завершившегося в Санкт-Петербурге. Напомним, партнером Академии по реализации программы «Вектор» выступает Научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской области? сообщает пресс-служба облправительства.Итак, ключевая задача для ОПК ‒ увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году. За полтора года существования программы «Вектор» было подано 7000 заявок, 4000 человек прошли онлайн-тестирование, 2200 обучились в рамках программы. Поиск инновационных проектов в этом направлении ‒ для экономики Самарской области тема чрезвычайно насущная, считает генеральный директор АНО «Института регионального развития», управляющей компании самарского НОЦ Ольга Михеева. Таким образом, самарские ученые получают доступ к федеральным бизнес-акселераторам.«Мы договорились с руководством Академии уже с 2020 года подключить к взаимодействию ученых, инноваторов, чьи научные проекты интересны к внедрению в Самарской области и в ПФО. Наше партнерство предусматривает участие экспертов НОЦ в заочном и очном отборе проектных идей, а в финальной части программы «Вектор», в июле 2020 года, они выступят в качестве членов экспертного совета. Уверена, этот опыт будет очень полезен участникам программы», ‒ поделилась Ольга Михеева.В качестве управляющей компании НОЦ «Институт регионального развития» оказывает организационную, методологическую и информационно-аналитическую поддержку участникам консорциума. Отметим также, что в роли инноваторов в данном случае могут выступать не только молодые ученые. Поясним: во всем мире существует две модели стартапов: для тех, кому до 30 и кому за 40, то есть уже имеющих успешный бэкграунд в корпорациях. «Вектор» сочетает два этих направления, в программе нет как таковых возрастных ограничений, есть только рекомендации. Было бы стремление. А государство поддержит.