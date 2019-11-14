Проект «От великих потрясений к Великой Победе» приглашает самарцев

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Проект реализован совместно с Самарским отделением Российского военно-исторического общества в рамках Международного патриотического проекта Парад Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице. Организатором и инициатором Парада Памяти вот уж 9 лет является Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» к Параду было проведено более 3 000 мероприятий патриотической направленности.«История Великой Победы – это моя история! Она коснулась каждого из нас, каждой семьи, это память о тех, благодаря которым мы есть на свете. И сегодня, глядя на эти кители и награды, мы испытываем чувство гордости, сопричастности к событиям. Ведь и вы тоже, как наши герои 78 лет назад, прошли по площади, чтобы сохранить мирное небо!» - обратился к юнармейцам –посетителям Исторического парка Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самара, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области.На открытии выставки также присутствовали Инна Жичкина, руководитель штаба по подготовке и проведения Парада Памяти, исполнительный директор РВИО по Самарской области, заместитель руководителя РИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и Владимир Колесников, председатель совета ветеранов Управления ФСБ России по Самарской области.Основная тема «Парада Памяти» в 2019 году - «Солдатская Слава». Выставка военной униформы из частных коллекций, доставленная в регион при поддержке Управления ФСБ России по Самарской области - это отражение истории. Знания о солдатской жизни, о мире, о Красной армии - от царской России до послевоенных, 50-х годов.Руководитель военно-исторического клуба «Братишки»- признанный мастер исторических реконструкций -Александр Ильин рассказал самарским юнармейцам практически о каждом представленном на выставке экспонате.Выставка продлится в мультимедийном парке «Россия-моя история» до конца этой недели. Вход свободный.6+