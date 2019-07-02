Посетителей Самарского зоопарка познакомят с новым питомцем – детенышем лося.

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5 июля в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 13.00 посетителей познакомят с новым питомцем – детенышем лося.К жителю села Клявлинского района, находившемуся в лесу около поселка, неожиданно вышел маленький лосенок. Человек подумал, что малыш остался без матери и ищет помощи, его накормили коровьим молоком и сообщили в Департамент охоты и рыболовства Самарской области. Вскоре лосенок переехал в Самарский зоопарк, где его поселили в отделе «Сельское подворье» вместе с козочками. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, привыкает к новой обстановке и соседям, без страха подходит к сотрудникам зоопарка. Его рацион состоит из молока, сена, веточного корма.Департамент охоты и рыболовства Самарской области напоминает: подбирать детёнышей диких зверей и птиц категорически запрещено.