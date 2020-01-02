«Полицейский Дед Мороз» поздравил самарских автомобилистов с наступающим Новым годом
2 января 2020 13:49
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Во главе с заместителем начальника отдела ГИБДД подполковником полиции Олегом Паркиным автоинспекторы в костюмах главных новогодних персонажей общались с водителями и их пассажирами. Полицейские напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, взаимной вежливости, внимательности на дорогах в тёмное время суток и при неблагоприятной погоде, а также акцентировали внимание на использовании детских удерживающих устройств.
Автомобилисты, следовавшие в это утро по автодороге «Самара – Большая Черниговка» – кольцо Придорожное, были приятно удивлены, когда к ним обратились новогодние герои. Олег Паркин лично поздравлял каждого водителя с наступающим праздником, желал крепкого здоровья и посоветовал, как вести себя, чтобы не стать жертвой дорожных происшествий.
Дед Мороз и Снегурочка помимо поздравлений также вручили водителям и их пассажирам символические подарки. Автолюбители со вниманием отнеслись к наставлениям полицейских, пообещали всегда соблюдать правила и быть аккуратными на дороге, сообщает облМВД.
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