«Полицейский Дед Мороз» поздравил самарских автомобилистов с наступающим Новым годом

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Во главе с заместителем начальника отдела ГИБДД подполковником полиции Олегом Паркиным автоинспекторы в костюмах главных новогодних персонажей общались с водителями и их пассажирами. Полицейские напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, взаимной вежливости, внимательности на дорогах в тёмное время суток и при неблагоприятной погоде, а также акцентировали внимание на использовании детских удерживающих устройств.Автомобилисты, следовавшие в это утро по автодороге «Самара – Большая Черниговка» – кольцо Придорожное, были приятно удивлены, когда к ним обратились новогодние герои. Олег Паркин лично поздравлял каждого водителя с наступающим праздником, желал крепкого здоровья и посоветовал, как вести себя, чтобы не стать жертвой дорожных происшествий.Дед Мороз и Снегурочка помимо поздравлений также вручили водителям и их пассажирам символические подарки. Автолюбители со вниманием отнеслись к наставлениям полицейских, пообещали всегда соблюдать правила и быть аккуратными на дороге, сообщает облМВД.