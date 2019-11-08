Поколению миллениалов предрекли бедность и быструю смерть
8 ноября 2019 10:44
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Поколению миллениалов, представители которого родились в 1981-1996 годах, предрекли бедность и быструю смерть. Отчет с такими данными опубликовал сайт Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association. Смертность среди миллениалов на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961-1981 годах.
Главными проблемами миллениалов являются высокий уровень холестерина, гипертония и тяжелая депрессия. Кроме того, среди них происходит много самоубийств и смертей от передозировок. Специалисты считают, что многие представители этого поколения из-за проблем со здоровьем могут остаться без работы, передает Радио Маяк.
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