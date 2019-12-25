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Новости /  Общество /  Социум  

Подводя личные итоги года, большинство россиян анализирует свой доход и саморазвитие

25 декабря 2019 11:40
125
Подводя личные итоги года, большинство россиян анализирует свой доход и саморазвитие
Женщины более склонны к подведению итогов.

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. Компании составляют годовые балансы, работники пишут отчеты. Почти 6 из 10 россиян чувствуют потребность в подведении итогов и в личной жизни: чаще всего анализируют финансовую составляющую и саморазвитие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Forbes выяснил, собираются ли россияне подводить личные итоги 2019 года и какие сферы жизни они планируют анализировать. В социологическом опросе приняли участие 4000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% россиян планируют подведение личных итогов уходящего года: 32% сделают это мысленно или устно, 22% сохранят запись в личных архивах, 1% выпустит пост в соцсети, 2% подведут личные итоги года в ином виде. 32% респондентов не планируют подводить итоги года.

Женщины более склонны к подведению итогов, нежели мужчины: 61% против 54%.

Среди различных составляющих личной жизни при подведении итогов года россияне чаще всего анализируют свои доходы (63%), саморазвитие (51%), карьерный рост и здоровье (по 48%). Свои взаимоотношения с детьми в конце года будут оценивать 36%. Сферу отношений и образования — по 33%. Каждый четвертый подведет итог выполненных за год проектов. Хобби и путешествия за год подсчитают по 22%. О роли спорта в своей жизни будут размышлять 19%, о религии и духовном росте — 9%.

Мужчины чаще женщин планируют осмысливать выполненные проекты и спортивную составляющую жизни. Женщины — саморазвитие, образование, отношения и путешествия.

Чем старше респонденты, тем чаще они анализируют итоги года в таких сферах как финансы и здоровье. Молодежь чаще размышляет о саморазвитии, образовании, карьере, отношениях, хобби и спорте.

С ростом уровня дохода респондентов растет число тех, кто будет подводить личные итоги года в сферах благосостояния, карьеры, выполненных проектов, путешествий, а также отношений с детьми.

Superjob знает, как правильно применить практику декабрьского самоанализа: допишите в резюме все, чего вы достигли и освоили за год. Подведение итогов — отличная привычка, которая нуждается в правильном применении.

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Комментарии


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