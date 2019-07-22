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Новости /  Общество /  Социум  

Подсудимый чиновник мэрии Тольятти рвется на работу

22 июля 2019 11:49
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Подсудимый чиновник мэрии Тольятти рвется на работу
Но суды не одобряют получение отстраненным главой градостроительного департамента Сергеем Арзамасцевым соответствующего допуска.

Г-на Арзамасцева отстранили от должности руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти в феврале 2018 года, когда он стал подозреваемым по уголовному делу о злоупотреблениях. Три вмененных чиновнику преступных эпизода связаны со строительством жилого дома на улице Льва Толстого. Как считают следователи, в 2014 году Арзамасцев подписал акты приемки невыполненных работ по трем муниципальным контрактам на общую сумму 2,6 млн руб. Сейчас дело Арзамасцева слушается судом Центрального района.

Суд отстранил главу градостроительного департамента от должности на период предварительного следствия, поэтому сразу после предъявления окончательного обвинения в декабре 2018 года Арзамасцев начал судиться с мэрией, требуя признать незаконным отказ в допуске к работе, выплатить ему зарплату за время «вынужденного прогула», премию за 2018 год и компенсировать расходы на адвоката (30 тыс. руб.) и моральный вред (около 28 тыс. руб.).

Первое заседание Центрального районного суда по процессу Сергея Арзамасцева должно было состояться 29 января, но из-за неявки свидетелей его перенесли. С тех пор и по настоящий день отложены уже 7 заседаний, последнее из которых должно было пройти 3 июня. Следующее назначено на сегодня, 22 июля, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото: pixabay.com
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