Подсудимый чиновник мэрии Тольятти рвется на работу
22 июля 2019 11:49
155
Г-на Арзамасцева отстранили от должности руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти в феврале 2018 года, когда он стал подозреваемым по уголовному делу о злоупотреблениях. Три вмененных чиновнику преступных эпизода связаны со строительством жилого дома на улице Льва Толстого. Как считают следователи, в 2014 году Арзамасцев подписал акты приемки невыполненных работ по трем муниципальным контрактам на общую сумму 2,6 млн руб. Сейчас дело Арзамасцева слушается судом Центрального района.
Суд отстранил главу градостроительного департамента от должности на период предварительного следствия, поэтому сразу после предъявления окончательного обвинения в декабре 2018 года Арзамасцев начал судиться с мэрией, требуя признать незаконным отказ в допуске к работе, выплатить ему зарплату за время «вынужденного прогула», премию за 2018 год и компенсировать расходы на адвоката (30 тыс. руб.) и моральный вред (около 28 тыс. руб.).
Первое заседание Центрального районного суда по процессу Сергея Арзамасцева должно было состояться 29 января, но из-за неявки свидетелей его перенесли. С тех пор и по настоящий день отложены уже 7 заседаний, последнее из которых должно было пройти 3 июня. Следующее назначено на сегодня, 22 июля, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 июля 2019 15:14
Ряд законов вступает в силу в августе 2019 года. Социум
36
22 июля 2019 14:23
Из-за травмы позвоночника актёр более тридцати лет был прикован к инвалидному креслу. Социум
100
22 июля 2019 14:06
В пенитенциарном учреждении есть футбольная коробка, обнесенная колючей проволокой. Кокорин и Мамаев с удовольствием гоняют там мяч. Социум
92
Здравоохранение
22 июля 2019 15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
7
19 июля 2019 22:07
Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи Здравоохранение
476
19 июля 2019 14:38
Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения. Здравоохранение
333
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14074
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14101
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14264
Туризм
21 июля 2019 12:00
Это bleisure-путешествия. Туризм
371
19 июля 2019 12:15
16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз. Туризм
266
18 июля 2019 14:01
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
388
Образование
22 июля 2019 13:45
23 июля состоится церемония закрытия «Летней школы – 2019» для китайских студентов. Образование
95
19 июля 2019 14:34
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей. Образование
345
18 июля 2019 14:39
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019». Образование
398
Культура
22 июля 2019 13:33
Театр покажет свой спектакль «Маугли» в Национальном театре Окинава в городе Наха. Культура
95
19 июля 2019 15:38
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное... Культура
385
16 июля 2019 13:47
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
246
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14850
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14355
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1057
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1531
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
242
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
361
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
281
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
421
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
457
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
338
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
738
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
640
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
843
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
851
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
575
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
891
Мероприятия