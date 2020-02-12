Подарки к 14 февраля традиционно выбирают в последние 2 недели перед праздником.

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Wildberries проанализировал покупки россиян ко Дню святого Валентина.Чаще всего, согласно данным аналитиков, клиенты приобретали бьюти-товары, игрушки, ювелирные изделия, бижутерию и аксессуары.За последние 2 недели (с 27 января по 9 февраля 2020) по сравнению с двумя первыми неделями января продажи шариков – сердец и букв-надписей I love you выросли на 95% в штуках. Спрос на праздничные открытки увеличился на 126%. Продажи шоколадных плиток на Wildberries выросли на 105% в штуках. Духи и парфюмерные наборы показали рост на 60%.Выросли продажи футболок с принтами из сердечек и мишек на 72%. Спрос на плюшевые игрушки – мишки и зайчики – вырос на 80%.Одними из наиболее популярных подарков к 14 февраля стали ювелирные изделия и бижутерия. Так, спрос на ювелирные часы-кулоны в форме сердца увеличился на 100%, ювелирных цепочек – на 70%, а ювелирных запонок для мужчин – на 80%.Фото pixabay.com