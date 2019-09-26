Почти полторы сотни самарцев вспомнили о своей задолженности

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Судебные приставы Самарской области вновь провели акцию «Узнай о своих долгах». Должностные лица Управления помогли узнать о своей задолженности жителям крупных городов и небольших населенных пунктов региона.В ходе мероприятия должностными лицами Службы выявлено свыше 150 должников по различным категориям исполнительных производств, чей общий долг превысил 800 тысяч рублей. Больше половины задолженности — почти 500 тысяч рублей — должники погасили в рамках акции, решив не копить долги.Почти 900 гражданам, решившим проверять себя самостоятельно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ведомства (https://r63.fssprus.ru), были розданы листовки-памятки о его работе. Также свыше 70 граждан попросили судебных приставов установить им мобильное приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств.Акция «Узнай о своих долгах» продлится до конца года.