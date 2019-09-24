Почти 70 тысяч должников из Самарской области ограничены судебными приставами в праве выезда за пределы РФ

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Свыше 93 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации вынесли судебные приставы Самарской области в отношении должников из Самары, Тольятти и других городов и сел региона за 8 месяцев 2019 года. Из них более 12 тысяч постановлений - в отношении должников по алиментным обязательствам.Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, региональным судебным приставам удалось взыскать задолженность на общую сумму свыше 401 миллиона рублей.В настоящий момент «заграница» закрыта для 69 тысяч должников, из них по алиментам — 8 тысяч человек.Сумма долга, при которой ограничивают выезд за пределы нашей страны, в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.