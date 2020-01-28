Первый в 2020 году урок электробезопасности прошел в Самарской области

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В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» продолжается реализация комплексной программы по профилактике электротравматизма среди детей и подростков. Первый в текущем году урок электробезопасности энергетики провели в ГБОУ СОШ села Новая Рачейка Сызранского района Самарской области.Энергетики «Самарских сетей» рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов на улице - опасности игр вблизи трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи, рыбалке и сэлфи вблизи ЛЭП. Отдельно энергетики рассказали и о правилах обращения с электроприборами. Также ребята узнали значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков и познакомились со средствами защиты, которые используют в своей работе энергетики. По итогам урока электробезопасности все школьники получили брошюры, магниты и расписания уроков с правилами.Специалисты «Самарских сетей» на постоянной основе ведут профилактическую работу по предотвращению случаев электротравматизма на энергообъектах, уделяя особое внимание вопросам детской безопасности. Уроки электробезопасности проходят по всей Самарской области не только в школах, но и в социальных учреждениях (детских домах, интернатах, приютах и т.п.).