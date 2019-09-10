Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит Самарскую область
10 сентября 2019 11:35
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посетит Самарскую область 20 и 21 сентября 2019 года.
Святейший Патриарх планирует посетить Поволжский православный институт в Тольятти и возглавить всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе.
Центральным событием визита в Самарскую митрополию станет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре. Кроме того Святейший Патриарх Кирилл планирует освятить закладной камень на месте строительства храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла.
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Комментарии
Социум
10 сентября 2019 13:44
В Самаре прием граждан будет вести Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Социум
22
10 сентября 2019 12:28
Там же можно будет приобрести продукцию под брендом «Самарский продукт». Социум
86
10 сентября 2019 11:35
Он будет в регионе 20 и 21 сентября. Социум
151
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10 сентября 2019 12:58
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65
10 сентября 2019 12:50
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10 сентября 2019 09:09
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