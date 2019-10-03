ОМОН отмечает профессиональный праздник
3 октября 2019 10:52
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3 октября в стране отмечается День ОМОН (отрядов мобильных особого назначения) Росгвардии. С момента появления первых подразделений прошел уже 31 год.
Самарская – точнее, на тот момент еще Куйбышевская область, была в числе регионов, где создавались первые такие отряды. У нас ковался опыт, нарабатывалась тактика, создавалась материальная база, которую затем брали на вооружение другие регионы. К концу 1990-х годов подразделения ОМОНа имелись в каждом городе с населением свыше 500 тысяч человек.
Как на заре создания отрядов, так в настоящее время быть бойцом ОМОН – большая честь и серьезная ответственность. Отбор кандидатов в эти подразделения – особый. Люди проходят серьезные проверки на физическую выносливость и психологическую устойчивость, ведь служить приходится в крайне непростых условиях. Приоритет отдается спортсменам или молодым людям, прошедшим суровую армейскую школу в спецназе, Морской пехоте, ВДВ или разведке. Важны навыки владения рукопашным боем, оружием и комплексом специальных средств, состоящих на вооружении в подразделениях специального назначения.
В настоящее время на территории нашего региона действуют три отряда мобильных особого назначения. Каждый обладает славной боевой историей, ведь за время существования самарских спецподразделений их сотрудникам пришлось пройти через горнило локальных конфликтов, побывать в десятках командировок в «горячие точки» и принять участие во многих контртеррористических операциях. Многие сотрудники отмечены государственными наградами, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
В настоящее время отряды мобильные особого назначения продолжают находиться на переднем крае охраны общественной безопасности. Их сотрудники делают все возможное для того, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. От всей души желаем нашим коллегам счастья, благополучия, и, разумеется, меньше тревог и больше спокойных дежурств!
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