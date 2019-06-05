Новый исследовательский проект изучит качество жизни в микрорайонах Самары

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Проект «Открывая город. Исследование естественной географии и качества жизни в микрорайонах Самары» рассчитан на реализацию до октября 2019 года и включает в себя пять этапов:Социологическое исследование естественной районизации Самары и составление карты сложившихся территориальных сообществ города. Сбор оценок жителеями качества жизни в городе с учетом границ естественных микрорайонов.Производство и публикация мультимедийного сайта с данными исследования и многослойной интерактивной картой, на которой продолжится сбор мнений о качестве жизни на территориях. Формирование рейтинга микрорайонов по качеству жизни.Проведение мероприятий для обсуждения итогов исследования с общественниками, представителями власти, девелоперами и другими группами, заинтересованными в городском развитии.Анализ соответствия сложившихся территориальных сообществ разделению внутригородских районов Самары на избирательные округа и формирование рекомендаций для избирательной комиссии Самарской области по изменению границ округов.На первом этапе проекта всем жителям Самары предлагается заполнить анкету на сайте "Открывая город" и рассказать о своей Самаре – о том, как выглядят границы микрорайона Самары, в котором живет человек, и высказать мнение о качестве жизни на этой территории., Глава Самары:«Проект городу интересен сразу с нескольких точек зрения. - Во-первых, нам важно знать и понимать настроение людей, их «городское самочувствие». Во-вторых, это исследование даст нам большой пласт ценной информации, который мы будем использовать при принятии управленческих решений. В первую очередь, при благоустройстве общественных и дворовых территорий, при реализации градостроительной политики, инфраструктурных проектов»., Председатель Избирательной комиссии Самарской области:«Нарезка избирательных округов, особенно в части муниципальных выборов во внутригородские районные советы, имеет большое значение. Удобство для самих избирателей мы ставим во главу угла, поэтому выявление сложившихся по территориальному признаку сообществ и учет их при формировании избирательных округов - важный элемент в этой работе. Нам, как организаторам выборов, интересны результаты исследования города с этой точки зрения.Исследование «Открывая город. Естественная география и качество жизни в Самаре» проводят общественная организация «За информационное общество» и самарские социологи из Лаборатории пространственных исследований. Раньше мы — вместе и порознь — уже делали городские проекты: «Том Сойер Фест», фестиваль «Дерево», районные фестивали «Открытые мастерские», «Школа двороводов».Инициаторы проекта - СРОО «За информационное общество» совместно с Администрацией городского округа Самара.