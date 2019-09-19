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Новости /  Общество /  Социум  

Начинающим самарским ветеринарам, поступающим работать в госучреждения, компенсируют молодость

19 сентября 2019 11:54
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Начинающим самарским ветеринарам, поступающим работать в госучреждения, компенсируют молодость
Такое решение приняли депутаты областной думы.

Молодым специалистам, получившим высшее образование в области ветеринарии и впервые поступающим работать в специализированные государственные бюджетные учреждения Самарской области, будут выплачиваться компенсации. Такое решение приняли депутаты областной думы на заседании профильного комитета 18 сентября.

Проект соответствующих поправок в закон «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области» получил предварительное одобрение в правительстве региона.

На заседании комитета депутаты отметили, что необходимость в принятии поправок назрела давно, так как сейчас молодые ветеринары госучреждений лишены возможности воспользоваться компенсациями и нормы закона справедливо будет распространить и на них. Тем более, депутаты сами выезжали в село и видели, в каких тяжелых условиях приходится работать сотрудникам ветеринарных служб. Если все пойдет по плану, то поправки должны будут вступить в действие с 1 января 2020 года, пишет СО ОНЛАЙН.
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