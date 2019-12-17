Я нашел ошибку
Главные новости: 
На «последней миле» стадиона Самара Арена создают Территорию здорового образа жизни
На «последней миле» стадиона «Самара Арена» создают Территорию здорового образа жизни
В Тольятти в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать до 4 утра
В Тольятти в новогоднюю ночь пассажирский транспорт будет работать до 4 утра
Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
Boeing временно прекратит выпуск самолётов 737 MAX
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный Исузу
В Самарской области ГАЗель врезалась в припаркованный "Исузу"
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
В Казани потушили пожар на мебельной фабрике площадью более пяти тысяч кв. м
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
В новом году резко подорожают старые тарифы МТС, Билайна и МегаФона
В новом году резко подорожают старые тарифы МТС, Билайна и МегаФона
сегодня  Вторник, 17 декабря, 14:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 62.77
0.22
EUR 69.94
0.08
Новости /  Общество /  Социум  

На повышение зарплаты в новом году больше всех надеется молодежь

17 декабря 2019 12:27
93
На повышение зарплаты в новом году больше всех надеется молодежь
Повышение зарплаты: ожидают 42% сотрудников, проводят 32% работодателей.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 500 представителей компаний и 1600 россиян, имеющих постоянную работу.

Повышение или индексация заработной платы планируется практически в каждой третьей компании (32%), однако судя по комментариям представителей компаний повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали». 4 из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.

Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение заработной платы с нового года рассчитывают 42%. Одни уверены в своем профессионализме: «Меня ценят, потому заработную плату повысят». У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: «В связи с повышением МРОТ».

4% респондентов зарплату повышали недавно. 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.

Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
17 декабря 2019  13:40
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
Поправки расширяют полномочия органов местной власти в области виноградарства и виноделия. Социум
40
17 декабря 2019  12:56
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
Каждый восьмой работник Самарской области не посещает новогодние корпоративы
Чаще всего так отвечают представители рабочих специальностей и специалисты научно-образовательной сферы. Социум
66
17 декабря 2019  12:39
В Самаре в 2,5 раза выросло предложение крыс в преддверии Нового года
В Самаре в 2,5 раза выросло предложение крыс в преддверии Нового года
Символом наступающего 2020 года станет Белая Металлическая Крыса. Социум
73
Весь список

Здравоохранение
16 декабря 2019  13:35
В Самаре массово увольняются детские врачи Нагрузка на детских врачей - 200%, а оплата минимальна.
В Самаре массово увольняются детские врачи
Нагрузка на детских врачей - 200%, а оплата минимальна. Здравоохранение
306
14 декабря 2019  18:12
Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты.
Дмитрий Азаров в Сызрани осмотрел детскую поликлинику №3, которая была капитально отремонтирована
Здесь принимают как участковые врачи, так и узкие специалисты. Здравоохранение
487
14 декабря 2019  13:28
Ученые выяснили влияние сладкого на психологическое состояние
Ученые выяснили влияние сладкого на психологическое состояние
Сладости дают немедленный эффект повышения настроения. Здравоохранение
519
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
183
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14909
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14785
Весь список
Туризм
11 декабря 2019  04:33
Летние и зимние туры в Тарханы
 Представьте, вы сидите на скамейке в живописном парке на берегу чистого пруда, вдыхаете свежий воздух, наполненный ароматами степных просторов.  Туризм
57
10 декабря 2019  10:07
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Самарская область входит в топ-10 для оздоровительного отдыха на Новый год 2020
Также наш регион вошел в топ-5 в Поволжье. Туризм
278
8 декабря 2019  13:27
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Маршрут на Стрельную гору в Самарской Луке закрыли на зиму
Он снова откроется весной. Туризм
578
Весь список
Образование
17 декабря 2019  10:27
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Министр Васильева призвала учителей не задавать детям домашнее задание
Речь идет о новогодних каникулах. Образование
109
17 декабря 2019  10:23
В Самаре перенесли сроки приема детей в школы
В Самаре перенесли сроки приема детей в школы
Точные даты еще не определены властями. Образование
122
16 декабря 2019  11:41
Самарский институт культуры может возглавить советник ректора СамГТУ
Самарский институт культуры может возглавить советник ректора СамГТУ
Кадровый вопрос в институте культуры возник в связи с истечением срока полномочий Эллеоноры Куруленко. Образование
295
Весь список

Культура
17 декабря 2019  12:13
В Самарской филармонии появился новый рояль Steinway
В Самарской филармонии появился новый рояль Steinway
Для транспортировки в Самару рояль упаковали особым образом. Культура
89
17 декабря 2019  12:08
В Самаре готовятся к открытию филиала Третьяковской галереи
В Самаре готовятся к открытию филиала Третьяковской галереи
Реставрация должна быть завершена до октября 2021 года. Культура
101
17 декабря 2019  09:59
Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах
Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах
Гостей ждут разнообразные развлекательные программы. Культура
352
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
163
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15531
Весь список
Мода
16 декабря 2019  08:46
Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ.  Мода
37
28 ноября 2019  22:12
Услуги по индивидуальному пошиву одежды
 Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности.  Мода
110
22 ноября 2019  19:01
Трикотаж – виды и особенности
 Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
210
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
363
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
329
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
838
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
670
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
604
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
940
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
322
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
595
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
648
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
889
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2080
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2582
Весь список

Мероприятия
Бесплатные новогодние представления и детские елки пройдут в самарских торговых центрах
В Самаре наградили финалистов регионального конкурса «Детский сад года-2019»
Уже завтра стартует самое ожидаемое событие для предпринимателей Самарской области – форум «Мой бизнес 63»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные