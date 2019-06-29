На форуме «Армия-2019» под Самарой впервые показали «Буки» и «Стрелы»

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Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» и «Стрела-10» впервые показали жителям и гостям Самарской области на форуме «Армия-2019», который стартовал 28 июня на Рощинском полигоне.Военнослужащие совершили многокилометровый марш комбинированным способом на военной технике из Пензенской области. Комплекс «Стрела-10» предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах, а ЗРК «Бук-М2» способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного нападения: от самолетов, до малогабаритных дронов и беспилотников.Также присутствующие увидели боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия 2С34 «Хоста».Кроме того, были представлены образцы экипировки российских военнослужащих, участники форума смогли ознакомиться с выставочными экспозициями музея Дома офицеров Самарского гарнизона, сообщает пресс-служба ЦВО.