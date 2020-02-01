“Мы живем в особом городе с удивительной историей": волонтеры о присвоение Самаре статуса "Город трудовой доблести"

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В Самаре продолжается общественное обсуждение двух значимых инициатив - возвращение ветеранам и труженикам тыла льгот, отменённых в 2017 году, и присвоение Самаре статуса "Город трудовой доблести". Подключились и молодежные организации.В Самарском доме молодёжи волонтёры придумывают квест для школьников по Сталинградской битве. Вспоминают детали и ход сражения. Это их добровольческий вклад в возрождение интереса к истории. Присвоение Самаре почётного звания "Город трудовой доблести" тоже поможет этой цели, уверены они., волонтёр Самарского дома молодежи: «Такое звание очень важно. Ведь это поможет в том числе и в патриотическом плане воспитывать молодёжь, чтобы мы помнили, какой ценой далась эта победа. И наш город - наглядный пример. Возможно у многих школьников или взрослых возникнет желание поглубже узнать историю своей семьи и обнаружить, что их бабушки, прадедушки, прабабушки работали в тыловом Куйбышеве».«В первую очередь такое звание даст статус и определённый приоритет по сравнению с другими городами на территории Российской Федерации», - поддерживает коллег, волонтёр Самарского дома молодежи. - «В большинстве случаев люди будут понимать то, что мы находимся не в простом, особом городе, городе, который прошёл определённые исторические события и достоин этого звания».В молодёжном правительстве области готовят свои мероприятия, посвящённые Году памяти и славы. Будут проводить литературно-поэтический вечер с произведениями о войне. Считают, что поддержка сейчас нужна и ветеранам, и другим категориям пожилых граждан. И важно вернуть льготы, отменённые в начале 2017 года., молодежный министр по вопросам общественной безопасности: «Это очень важная и нужная инициатива, моя бабушка сама является ветераном труда, оба моих деда воевали в Великой отечественной войне, и так практически в каждой семье России. Наш долг - заботиться о пенсионерах, ветеранах труда, оказывать им всяческую помощь, поэтому это очень важно и нужно».Напомним, что оба предложения - вернуть ветеранам и труженикам отмененные в 2017 году льготы и присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести» прозвучали во время расширенного заседания Общественной палаты Самарской области. Губернаторподдержал инициативы, о которых его попросили ветераны. Но подчеркнул, что сначала посоветуется со всеми жителями региона.