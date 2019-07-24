Миротворческую бригаду под Самарой проверили на готовность к сигналу о химической атаке

126

Единственную в России миротворческую мотострелковую бригаду, дислоцированную в Самарской области, проверили на готовность к действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия.Сигнал был объявлен рано утром для 1,5 тыс. миротворцев. Главной задачей было проверить средства оповещения. Военнослужащие выполнили нормативы по надеванию противогазов и общевойсковых защитных комплектов, подготовили вооружение к условиям применения противником химоружия, герметизировали технику и включили в ней фильтро-вентиляционные установки. Подразделения также провели тренировки по специальной обработке помещений, вооружения и военной техники.Проверка прошла в рамках внепланового единого дня радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба ЦВО.